الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة



أعلنت رئاسة للجيش ، اليوم الجمعة، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات، في حال سماعها، ناتجة عن عمليات اعتراض المنظومات الدفاعية.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وكانت قد أعلنت في وقت سابق تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف بطائرات مسيرة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية.