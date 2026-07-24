ترامب يحذر روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة

وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن أبلغه بعدم نية بلاده بيع أو تقديم أسلحة لإيران، مضيفاً أنه يصدق هذا التعهد.وأضاف أن الرئيس الروسي أكد له أيضاً عدم بيع أسلحة لإيران، مشيراً إلى أن وبكين، برأيه، ليستا منخرطتين في الحرب الحالية.