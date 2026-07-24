اقتحام إسرائيلي لمستشفى نابلس واعتقال مصابين وأفراد من الطواقم الطبية

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات اقتحمت واعتدت على عدد من أفراد الطواقم الطبية، مشيرة إلى اعتقال شقيقين أحدهما مصاب.ويأتي الاقتحام في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في ، عقب هجمات شهدتها المنطقة، مؤكداً استعداده لتنفيذ عمليات واسعة زعم إنها تهدف إلى "مكافحة الإرهاب".