عراقجي: لن نقبل بوقف إطلاق نار مؤقت قبل تحقيق مطالبنا بشأن مضيق هرمز

وقال عراقجي في تصريحات له، إن "كلما اختبرت بلادنا تلقت رداً حاسماً من جانبنا، لكنها لا تزال تواصل النهج نفسه"، لافتاً إلى أن المشكلة الحالية بين وواشنطن لا تتمثل في غياب الوسطاء.وأضاف أن "باكستان وقطر لا تزالان تؤديان دورهما في هذا الملف"، مبيناً أن المشكلة الأساسية مع تكمن في نهجها الذي "يجب تغييره".