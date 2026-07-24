مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون دفاع بقيمة 1.15 تريليون دولار

وصوّت المجلس لصالح المشروع بـ216 صوتاً مقابل 212، حيث أيده معظم الجمهوريين، فيما رفضه غالبية الديمقراطيين.وأثار مشروع القانون اعتراضات من الديمقراطيين بسبب ارتفاع حجم الإنفاق العسكري، بالتزامن مع تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية، فضلاً عن استمرار الحرب مع ، التي أعلن البنتاغون أن كلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.كما تضمن المشروع بنداً يقضي بتوسيع التعاون التكنولوجي العسكري بين وإسرائيل، وهو ما واجه انتقادات من معارضين دعوا إلى تقليص الدعم العسكري لتل أبيب على خلفية الحرب في قطاع .من جانبهم، أكد الجمهوريون أن حجم الإنفاق ضروري لدعم القوات المسلحة، وتمويل تطوير أنظمة الدفاع، وشراء المعدات العسكرية، إضافة إلى زيادة رواتب العسكريين وتحسين أوضاعهم المعيشية.