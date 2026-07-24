بينها العراق.. ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول

وبحسب القرار، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على واردات من 43 دولة واقتصاداً، من بينها ، ، الإمارات، ، قطر، مصر، ، ، ، وروسيا، فيما شملت رسوم بنسبة 10% دولاً أخرى بينها ، المملكة المتحدة، كندا، الهند، ، باكستان وماليزيا.وقالت إن الرسوم الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة، تستهدف الواردات التي يُشتبه في تصنيعها باستخدام ما تصفه بـ"العمل القسري"، وستُفرض بموجب المادة 301 من الأمريكي لعام 1974.واستثنت من الرسوم الجديدة واردات النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك، والمنتجات الخاضعة لرسوم ، مثل السيارات والصلب.وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها تدرس فرض حزمة إضافية من الرسوم خلال الأسابيع المقبلة تستهدف دولاً أخرى والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لمواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية غير العادلة.