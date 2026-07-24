الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على قضاة إيرانيين

وقالت كالاس، في بيان، إن سيواصل "محاسبة المسؤولين عن تصاعد حملات القمع داخل "، من دون الكشف عن أسماء المشمولين بالإجراءات.وتأتي العقوبات في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، معربة عن مخاوفها من استغلال السلطات للتطورات الأمنية لتكثيف الإعدامات بحق السجناء السياسيين والمحتجين.وأكدت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" أن مئات السجناء يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما دعت الاتحاد الأوروبي إلى جعل وقف تنفيذ أحكام الإعدام أولوية في أي مفاوضات مع .