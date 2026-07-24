مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق

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أعاد للرئيس الأمريكي إلى ، اليوم الجمعة، نشر بيان لرئيس بشأن نفي تقرير صحيفة تايمز.





وعلق المبعوث الامريكي عبر منصة اكس، على منشور حول وجود وساطة لوقف إطلاق النار بين وطهران، مستدركا بالقول: " يصحح الحقائق".



نص المنشور ادناه: وعلق المبعوث الامريكي عبر منصة اكس، على منشور حول وجود وساطة لوقف إطلاق النار بين وطهران، مستدركا بالقول: " يصحح الحقائق".نص المنشور ادناه: