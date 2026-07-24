جورجيا تغرق في ظلام دامس

وتوقفت إشارات المرور وأعمدة الإنارة عن العمل في الشوارع الرئيسية في تبليسي، كما أثر الانقطاع على إمدادات المياه في عدة مناطق. وتوقفت محطات الضخ تلقائيا، ما أدى إلى نقص في إمدادات المياه في العاصمة ومدينة روستافي.ولا تزال الأسباب الدقيقة لانقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق مجهولة حتى الآن.وأعلنت هيئة الكهرباء الحكومية الجورجية صباح اليوم أن إمدادات الطاقة في بدأت تعود تدريجيا بعد انقطاع كبير أثر على البلاد بأكملها تقريبا مساء الخميس.وأضافت أن المختصين يواصلون تحديد السبب الدقيق للانقطاع. وسيتم توفير معلومات إضافية للجمهور فور انتهاء التحقيق.كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع حادث في محطة إنغوري الكهرومائية، التي تُزود أبخازيا بالكهرباء، حيث انقطعت الكهرباء هناك أيضا.وأكدت وزارة الطاقة في جمهورية أبخازيا صباح اليوم أنه تمت استعادة إمدادات بالكامل، بعد انقطاعها بسبب الحادث في المحطة الكهرومائية.