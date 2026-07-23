رصد 5 طائرات صهريج وإنذار أواكس في أجواء الخليج

وبحسب بيانات الرحلات الجوية كانت مجموعة من خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي، بما في ذلك أربع طائرات KC-135 ستراتوتانكر وطائرة KC-46 واحدة، بالإضافة إلى طائرة E-3 سينتري أواكس واحدة، موجودة في المجال الجوي فوق منطقة وأراضي الدول المجاورة.وفي الثامن من تموز الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع ليلة الثامن عشر من حزيران لم يعد ساري المفعول، ومنذ ذلك التاريخ، شنّ عدة هجمات على إيران، زاعما أن ذلك جاء ردا على أعمال إيرانية استهدفت سفنا تجارية عابرة لمضيق هرمز.وردت بشن غارات على قواعد ومنشآت أمريكية في عدة دول شرق أوسطية، وأغلقت ، واتهمت بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.