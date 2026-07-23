ترامب: سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام أموال إيران

هدد الرئيس الأمريكي ، بسداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية.

وقال في كلمة له، "سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى ".

وأضاف "رغم أن الأضرار التي تلحق بالسفن قد تكون جسيمة للغاية إلا أن تعويضها من أموال هو الإجراء المنصف".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.