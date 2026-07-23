دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران

دوت انفجارات، قبل قليل، في جنوبي .

وقال التلفزيون الإيراني، "دوي انفجارات في قادمة من جنوب جزيرتي لارك وهنغام".

من جانبها، قالت ، "صاروخان أمريكيان أصابا منطقة بالقرب من قرية مسن بجزيرة قشم جنوبي ".

ومنذ أيام، تشن موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة في دول بالمنطقة.



ويأتي التصعيد رغم توقيع وطهران في حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.