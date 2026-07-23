واشنطن: ترامب لم يتواصل مع السعودية بشأن شروط النووي

وشددت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت للصحافيين، على أن الرئيس "يظل دائما هو صاحب الكلمة الفصل في إبرام الاتفاقات".وأضافت أن "الاتفاقيات الإبراهيمية" تمثل أمرا يوليه الرئيس اهتماما بالغا، "وقد تحدث عنه في الماضي وسيواصل التمسك به".وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "ستواصل إجراء محادثات مع نظرائنا السعوديين" لإبرام اتفاق يتضمن الاعتراف بإسرائيل، وفق قولها.وفي تغريدة له، الخميس، قال إن تفعيل الاتفاقية النووية مع ، مرهون بانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.