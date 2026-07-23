الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يحد من صلاحيات ترامب بشأن "حرب إيران"

رفض ، الخميس، مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن "حرب إيران".

وقالت وسائل إعلام دولية، " يرفض مشروع قرار يحد من صلاحيات ترمب بشأن الحرب على ".

وكان الأمريكي أقر مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، في ثاني تحرك من نوعه يعكس تصاعد الاعتراض داخل على الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.

وكان مجلس النواب قد أقر في 3 حزيران قراراً سابقاً بشأن الحرب بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208، في أول تصويت ناجح للمجلس للحد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.