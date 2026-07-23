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بيومها الـ 16.. فرنسا تسجل ثالث أطول موجة حر في تاريخها

دوليات

2026-07-23 | 10:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بيومها الـ 16.. فرنسا تسجل ثالث أطول موجة حر في تاريخها
109 شوهد

شهدت فرنسا ثالث أطول موجة حر جرى تسجيلها على الإطلاق في البلاد، بعدما استمرت 16 يومًا.

لتتعادل بذلك مع موجات حر سابقة شهدتها البلاد خلال أغسطس/ آب 2003 وصيفي عامي 2018 و2025، وفقًا لمصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

واستمرت موجة الحر الأخيرة، التي تُعد الثالثة التي تضرب فرنسا خلال عام 2026، وفي أقل من شهرين، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 19 يوليو/ تموز.

وسُجل الرقم القياسي لأطول موجة حر في فرنسا خلال يوليو/ تموز 1983، عندما استمرت الموجة 23 يومًا، بينما جاء ثاني أطول تسجيل في الشهر ذاته من عام 2006، مع موجة استمرت 21 يومًا.

وتُعد الموجة الأخيرة في فرنسا الثالثة والخمسين منذ بدء البلاد تسجيل بيانات موجات الحر عام 1947، بحسب البيانات المناخية الرسمية.

وخلال ذروة موجة الحر الأخيرة، وصل متوسط المؤشر الحراري الوطني، وهو متوسط درجات الحرارة على مستوى البلاد الذي يُحتسب عبر 30 محطة مرجعية، إلى 28.1 درجة مئوية، متجاوزًا المعدلات الموسمية بأكثر من سبع درجات.

ورغم طول مدة الموجة الأخيرة، فإنها كانت أقل حدةً بشكل كبير مقارنة بموجة الحر التي ضربت فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 30 يونيو/ حزيران، إذ بلغ حينها متوسط المؤشر الحراري الوطني 30 درجة مئوية، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا متجاوزًا الرقم السابق المسجل في يوليو/ تموز 2019، والذي بلغ 29.4 درجة مئوية.

وفي مؤشر على تصاعد ظاهرة الاحترار المناخي، أظهرت البيانات أن أكثر من نصف موجات الحر الـ53 التي شهدتها فرنسا منذ بدء تسجيلها وقعت بعد عام 2010.

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