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تحسباً لرد صاروخي إيراني.. مدن إسرائيلية تُعلن فتح الملاجئ العامة
دوليات
2026-07-23 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
178 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت بلدية رمات غان شرق تل أبيب، فتح الملاجئ العامة في المدينة كإجراء احترازي ومؤقت لضمان سلامة السكان، تحسبا لأي تصعيد عسكري محتمل مع
إيران
.
وشدد رئيس بلدية رمات غان، كرمل شامة كوهين، على أن قرار فتح الملاجئ في المدينة جاء كإجراء احترازي ومؤقت لضمان سلامة السكان، بناء على توصيات
الأجهزة الأمنية
الإسرائيلية وتحسبا لأي تصعيد عسكري محتمل.
وقد شمل التوجيه فتح جميع الملاجئ العامة وملاجئ المؤسسات التعليمية والمباني البلدية في مختلف أحياء المدينة لضمان جاهزيتها الفورية.
كما تضمن القرار إغلاق
الحدائق
العامة والمتنزهات والمرافق الترفيهية المفتوحة أمام الجمهور لتقليل التجمعات في المساحات المكشوفة.
وأعلنت بلدية رمات غان تفعيل غرف
العمليات المشتركة
ورفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ، الإسعاف، والخدمات اللوجستية التابعة للبلدية.
وأكدت البلدية أن الخطوة اتخذت بالتنسيق الكامل مع
قيادة الجبهة الداخلية
للجيش الإسرائيلي، مع مطالبة السكان بالالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم الهلع.
بدوره، نشر موقع "واي نت" تقريرا موسعا تحت عنوان "رمات غان تفتح الملاجئ"، قال فيه إن تقييم الوضع يظهر أن خطر القصف في نهاية الأسبوع زاد ولم يعد ضئيلا".
وأوضح الموقع أن بلدية المدينة طالبت لجان البنايات المشتركة بتجهيز الملاجئ الخاصة وتنظيفها فورا. كما نقلت
يديعوت أحرونوت
عن مصادر أمنية تزايد حالة الاستنفار عقب الضربات المتبادلة بين
واشنطن
وطهران.
وركزت صحيفة "جيروزاليم بوست" على الخلفية العسكرية للقرار، مشيرة إلى أن فتح الملاجئ يتزامن مع تكثيف
الولايات المتحدة
وإيران لضرباتهما المتبادلة. وأوردت نص تصريحات رئيس البلدية التي أكد فيها أنه "على الرغم من التكلفة المالية لفتح الملاجئ العامة، فمن الصواب اتخاذ تدابير حذر إضافية"، أما صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" فقد أبرزت الصحيفة عبر تغطيتها المباشرة مخاوف تصاعد الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال
عطلة
نهاية الأسبوع الجارية، لافتة إلى أن المدينة سبق وأن تعرضت لأضرار مباشرة من صواريخ إيرانية خلال الجولات السابقة.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن صدور التعليمات المباشرة من قسم الأمن والطوارئ في بلدية رمات غان لفتح جميع الملاجئ العامة للجمهور كخطوة احترازية، فيما أفادت شبكة i24NEWS بأن خطوة بلدية رمات غان تعكس حالة التأهب المدني المتزايدة في غلاف
منطقة تل أبيب
الكبرى خوفا من رد فعل
طهران
الصاروخي غير المتوقع.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه بعد رمات غان، أعلنت بلدية
إيلات
فتح الملاجئ العامة في ضوء التطورات الأمنية.
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