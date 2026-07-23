قصف على منفذ ايراني مع العراق وسقوط قتلى وجرحى

وجاءت الهجمات ضمن الموجة الـ12 على التوالي من الضربات التي تشنها (CENTCOM) ضد أهداف داخل .وأكدت وسائل إعلام إيرانية، مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين جراء ضربة صاروخية أمريكية استهدفت محيط صالة المسافرين في المنفذ الرابط بين والعراق.وفي محافظة كرمانشاه، تسببت غارة جوية أمريكية في وقوع انفجارين عنيفين بمحيط مدينة "إسلام آباد غرب"، ضمن توسيع لنطاق بنك أهدافها ليشمل غربي البلاد.من جهة أخرى، أعلنت مديرية موانئ وملاحة هرمزغان، تعرض سفينتي البحث والإنقاذ البحريتين "ناجي 15" و"ناجي 16" لاستهداف مباشر في مياه ، ما أسفر عن إصابات بالغة وأضرار في القدرات البحرية للإغاثة.وتأتي هذه السلسلة من الضربات بعد تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس الأمريكي باستهداف البنية التحتية والموانئ الإيرانية، ردا على الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف حركة الشحن التجاري في ومحيطه.وكانت الأمريكية أعلنت اليوم الخميس أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات.