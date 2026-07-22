دوي انفجارات عدة جنوبي إيران

دوت انفجارات، قبل قليل، في مدن عدة جنوبي .

وقال التلفزيون الإيراني، "دوي انفجار في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد".

وأضاف "دوي عدة انفجارات في محيط قرية زيارت بمدينة سيريك جنوبي البلاد"، مشيرا الى "دوي انفجار في مدينتي الأهواز ورامشير بمحافظة جنوب غربي البلاد".

الى ذلك، قال نائب محافظ خوزستان، "هجوم صاروخي أمريكي استهدف منطقة في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي ".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين وإيران، بعدما أعلن في 8 تموز الحالي أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران، لم يعد ساريا، متهما باستهداف إيران 3 سفن تجارية في .