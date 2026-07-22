إيران تعلن دخولها مرحلة جديدة من "الردع"

وقال ولايتي للصحفيين: "أي تصور بإمكانية توجيه ضربة منخفضة الكلفة إلى هو خطأ قد تمتد تداعياته إلى ما هو أبعد بكثير من الميدان العسكري"، مضيفا "ستشمل التداعيات سوق الطاقة والاقتصاد العالمي".وأكد أنه يتوجب على أن يُدرك أن تهديد إيران وحشد الحلفاء الإقليميين وتفعيل اللوبي الأوروبي لن يُحقق مزيدا من الأمن والاستقرار، بل سيُعمم عواقب الأخطاء على مستوى العالم.وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت في تقرير لها في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أبلغت بأنها تعتزم تصعيد هجماتها على إيران.