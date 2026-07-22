ترامب يدرس تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعة مرتبطة بالقاعدة

وفي حال الموافقة، ستكون الدولة الثامنة التي تستهدفها عمليات عسكرية أمريكية بأوامر من منذ بداية ولايته الثانية.وتأتي المداولات وسط خلاف داخل بشأن جدوى الخيار العسكري، في وقت يدفع مسؤولون، بينهم ، مدير مكافحة الإرهاب في ، باتجاه تنفيذ ضربات ضد الجماعة التي باتت من أقوى التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، ووسعت هجماتها إلى دول غرب إفريقيا الساحلية.ويرى خبراء، بحسب ، أن الحل العسكري وحده قد لا ينهي الأزمة، داعين إلى دعم مسار سياسي بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة والقوى المعارضة.