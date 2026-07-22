طهران تتحدث عن أمن مضيق هرمز: مرهون بغياب القوات الأمريكية

اعتبر رئيس ، الأربعاء، أن أمن مرهونا بغياب القوات الأمريكية، مشيرا الى أن معادلة هذه الحرب واضحة.​

وقال قاليباف في كلمة له، "في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحد نفطه"، موضحا "لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط".

وأضاف "لن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمننا"، مردفا "أمن مرهون بغياب القوات الأمريكية وأكدنا أن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب"، مضيفا "معادلة هذه الحرب واضحة إما الجميع أو لا أحد".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.