إيران تعلن تدمير "مركز بيانات" في الإمارات

وأضاف شكارجي، في تصريحات نقلتها الإيرانية "إيرنا"، اليوم الأربعاء، أن "هذا المركز أُنشئ في الإمارات على مدى 20 عاما، بمساعدة واستثمارات الأوروبيين، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، من أجل السيطرة على المنطقة"، على حد قوله.والأسبوع الماضي، أعلنت دولة الإمارات تعرضها لهجمات إيرانية بجانب دول خليجية أخرى.وقالت في بيان إنها تتعامل مع "اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من "، مشيرة إلى "تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة".