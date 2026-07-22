التاريخ لا تمحيه النيران.. اليونسكو تدرج مدينة صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "تم للتو إدراج مدينة صور في على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر".وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مذكرة صادرة عن المنظمة التي تعقد العالمي التابعة لها دورتها الثامنة والأربعين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بأن موقع آثار مدينة صور تعرّض لإصابات مباشرة وأضرار، وأن حالته تثير قلقا متزايدا، لا سيما في ظل احتمال تعرضه لمزيد من الأضرار.وأضافت المنظمة الأممية في مذكرتها أن "الظروف المثلى لم تعد متوفرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع"، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر مقدّم من .وتتعرض المدينة لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب مع في الثاني من مارس الماضي.وعقب ورود تقارير عن استهداف مواقع أثرية وتاريخية في بينها مدينة صور أجرى وزير الثقافة اللبناني ، سلسلة مشاورات مع نظرائه في عدد من الدول ومع منظمات دولية متخصصة لبحث سبل حماية هذا التراث.وأكد سلامة، أن خالفت اتفاقية لاهاي التي تلزم أطراف النزاعات المسلحة بالحفاظ على المواقع الثقافية، ولم تحترم "الدروع الزرقاء"، وهي شارات رمزية أقرتها لجنة مرتبطة بـ"يونيسكو" لحماية مواقع أثرية لبنانية من بينها صور.وتقع مدينة صور على ساحل جنوب لبنان، على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وهي من أقدم مدن العالم المتوسطي. وتضم صور موقعين محميَين مدرجَين على قائمة ، يحتويان خصوصا على آثار للإمبراطورية الرومانية، بينها قوس نصر ومضمار لسباق يعودان إلى الثاني الميلادي. وأُصيب أحد هذين الموقعين مباشرة في يونيو بضربة إسرائيلية.