الجامعة العربية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام الأقصى

وقالت في بيان إن " لجامعة – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة تدين بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ما يسمى بـذكرى خراب الهيكل".وأضاف البيان أن "الامانة العامة تعتبر ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومساساً بحرمة المقدسات الإسلامية".واوضح أن "هذه الدعوات، وما قد يرافقها من إجراءات وممارسات توفر لها سلطات الاحتلال الحماية، تمثل امتداداً لسياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض وقائع غير قانونية في المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات ذات الصلةة.وتابع أن "الأمانة العامة تحمل ، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرةً من آثارها الخطيرة على الأمن والاستقرار، وتقويضها لفرص تحقيق السلام".وذكر ان "الأمانة العامة تدعو ، ولا سيما والأمم المتحدة واليونسكو، إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية ، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".واشار الى أن "الأمانة العامة تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".