باكستان تحذر الحوثيين بشأن سفنها المتجهة إلى السعودية

وأدانت في بيان "التهديدات الأخيرة التي أطلقها الحوثيون ضد والشحن التجاري في البحر الأحمر"، وذلك بعد أن أعلن الحوثيون فرض حظر بحري فوري على السعودية.وشددت الوزارة على أن التهديدات ضد الشحن التجاري والتجارة مع السعودية غير مقبولة وتنتهك المبادئ الراسخة للقانون الدولي.وأعربت إسلام آباد عن قلقها الخاص إزاء التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة ضد السفن المشاركة في التجارة المشروعة مع السعودية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تهدد ، وتقوض حرية الملاحة، وتتحدى النظام البحري القائم على القواعد، وتعرض التدفق الحر للتجارة العالمية للخطر.