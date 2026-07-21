إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة

وقال المقر في بيان له: "إن المجرمة قد هددت بشن هجوم على المراكز النووية والحساسة لإيران الإسلامية. ونُعلن أنه إذا دخل الجيش المعتدي والإرهابي لتلك الدولة في مثل هذه الخطوة، فإننا نعتبر ذلك توسعا للحرب في المنطقة، وستكون جميع مصالح أمريكا وحلفائها وداعمي ذلك البلد والشرير أهدافا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وقال الرئيس الأمريكي خلال استقباله نظيره اللبناني في اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ستهاجم بالتأكيد" أي موقع نووي جديد في ، مدعيا أن تحاول إعادة بناء موقع آخر.وأضاف: "سنضرب ذلك الموقع أيضا"، في إشارة إلى موقع تحت الأرض في جبل "بيكاكس"، بعد تقارير غربية تفيد بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إليه.