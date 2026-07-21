ترامب يصدر توجيها بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان

وجه الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى .

وقال في تصريح له، "وجهت إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى ".

واستقبل الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، في ، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.



