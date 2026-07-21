واشنطن تهدد بقصف موقع جبل فأس في إيران "قريبا جدا"

وموقع جبل الفأس ‌شديد ⁠التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة ⁠على ‌أعماق كبيرة ⁠يرجح الخبراء أنهما ⁠خارج نطاق أقوى القنابل ⁠الخارقة للتحصينات في الترسانة الأميركية.ويرتبط هذا الموقع بالبرنامج النووي الإيراني.وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى أنفاق محفورة في أعماق جبل خلال الخريف الماضي، وفق ما نقلته صحيفة "وول " عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.وبحسب الصحيفة، أبلغت بهذه التقديرات، مشيرة إلى أن أجهزة الطرد المركزي نُقلت إلى موقع يُعرف باسم "جبل بيكاكس"، أو "جبل الفأس" داخل إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وشهدت ضربات أميركية وإسرائيلية مكثفة على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث.