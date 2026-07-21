ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين

وقال أثناء لقائه : "إن شيئا ما تمكن من عبور الأراضي الأردنية".وأضاف: "إن ذلك ما كان ليحدث لو تولت قوات أو عناصر أمريكية المهمة"، وتابع: "عندما تترك الآخرين يقومون بعملك، فإن الأمور لا تسير دائما على ما يرام."وفي وقت سابق، أعلن الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في ، وقصف بنى تابعة لشركة " " الأمريكية في ردا على .من جانبه، أكد الجيش أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء الاثنين، بعد سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق، وشدد مصدر عسكري أردني على أن الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.