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ترامب ينتقد الأردن على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين
دوليات
2026-07-21 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
431 شوهد
انتقد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
اليوم الثلاثاء،
الأردن
على خلفية مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها، مؤكدا أن ذلك ما كان ليحدث لو تولت قوات أو عناصر أمريكية المهمة.
وقال
ترامب
أثناء لقائه
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
: "إن شيئا ما تمكن من عبور الأراضي الأردنية".
وأضاف: "إن ذلك ما كان ليحدث لو تولت قوات أو عناصر أمريكية المهمة"، وتابع: "عندما تترك الآخرين يقومون بعملك، فإن الأمور لا تسير دائما على ما يرام."
وفي وقت سابق، أعلن
الحرس الثوري
الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في
الأردن
، وقصف بنى تابعة لشركة "
أمازون
" الأمريكية في
البحرين
ردا على
الهجمات على إيران
.
من جانبه، أكد الجيش
الأردني
أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء الاثنين، بعد سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق، وشدد مصدر عسكري أردني على أن الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
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