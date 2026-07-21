ترامب يفاجئ عون بتعليق بعيدا عن البروتكول الرسمي

فحين مد يده إلى نظيره اللبناني، وأفسح له المجال للحديث، بادر بالتأكيد على سعادته واعتزازه بلقاء الرئيس ، مشيدا بصفاته القيادية.وقال : "كنت أتطلع إلى هذه الزيارة منذ زمن طويل، إنه لشرف عظيم لي أن التقي رئيسا عظيما مثلك".وقبل أن ينهي عون حديثه، التقط ترامب الكلام، مبديا إعجابه بما ورد في حديث الرئيس اللبناني، معلقا بسرعة قائلا "هذا لطف منك".ثم أسهب ترامب قائلا:"أترون؟ لقد عرف كيف يستميلني.. والآن يمكنه أن يحصل على أي شيء". ثم كرر عبارة "يمكنه أن يحصل على أي شيء" مع ابتسامة عريضة، وتعليق بالقول:"لا أحد مثله".وأدى تعليقات ترامب إلى موجات ضحك في قاعة ، التي كان فيها عدد المسؤولين والمراسلين الصحفيين.