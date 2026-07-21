الجيش الإيراني يتحدث عن "حرب البر": ستكون هناك مواجهة مباشرة

وجاء في البيان: "منذ حرب الأيام الاثني عشر يوما ونحن على أهبة الاستعداد لاحتمالية شنّ العدو هجوما بريا".وأضاف: "إذا انتقلت الحرب إلى البر، فستكون هناك مواجهة مباشرة، ونظرا لجهل العدو بجغرافية المنطقة، ستزداد نقاط ضعفه بشكل حاد وإمكانية تعرضه للخسائر سترتفع".وتابع: "إن تحركات القوات المسلحة ستمنع المهاجمة من الاقتراب من حدود البلاد"، وختم البيان: "ردعنا امتد وراء حدودنا بما يجعل أي قوات برية مهاجمة عاجزة حتى عن الاقتراب منها".وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد صرح بإن لن ترسل قوات برية إلى لتغيير النظام، على الرغم من الضغوط التي يمارسها بعض السياسيين المحافظين.