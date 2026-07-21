وزير الحرب الأمريكي يكشف كلفة حرب إيران

كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الثلاثاء، عن "التقدير الحالي" لكلفة حرب ، مشيرا الى أن والصين تساعدان بمستويات مختلفة إيران.

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وقال هيغسيث في كلمة له، "نفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية"، مضيفا "التقدير الحالي لكلفة حرب هو 37.5 مليار دولار".

ولفت وزير الحرب الأمريكي الى أن " والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكين إيران من بعض ما تقوم به".

وتابع "حصارنا مستمر والضغط يتصاعد على إيران ويمكننا الاستمرار فيه"، مردفا "لا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز".

وبدأت وإسرائيل في 28 شباط 2026، بشن ضربات على أهداف داخل إيران، ونتيجة للتصعيد توقفت الملاحة عبر بشكل شبه كامل والذي يُعدّ مساراً رئيسياً لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى السوق العالمية.