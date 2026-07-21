"الحرس الثوري" يعلن تدمير منظومات إنذار مبكر في الكويت

أعلن الإيراني، في بيان جديد، عن استهداف وتدمير منظومات رادار مبكر وتكتيكية في ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.



وجاء في "البلاغ رقم 41" الصادر عن دائرة العلاقات العامة بالحرس الثوري، أن هذه الضربات تأتي في إطار "الموجة الثانية من عملية نصر 2"، وبهدف "تطهير المنطقة من أنظمة الرادار".

وحدد البيان الأهداف التي تم ضربها بدقة، مشيراً إلى أن "مقاتلي هاجموا ودمروا رادار مبكر رئيسيا، ووحدة رادار تكتيكية بالقرب من قاعدة ، بالإضافة إلى منظومة رادار أخرى في " بالكويت، مؤكداً خروج هذه الوحدات عن الخدمة العملياتية، وأكد البيان أن "عملية معاقبة المعتدي مستمرة".



وأعلنت السلطات المختصة في كل من والكويت مساء الثلاثاء، تعرض البلدين لهجمات إيرانية، وسط تفعيل إجراءات الدفاع الجوي وإطلاق تحذيرات للسكان بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.