روسيا تعلن إسقاط 123 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 123 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكالوغا وكورسك وتولا وموسكو، وكذلك فوق إقليم كراسنودار وجمهورية ومياه .وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت عن إسقاط 11 قنبلة موجهة و7 صواريخ مجنحة من نوع " " و655 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.