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روسيا تعلن إسقاط 123 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
دوليات
2026-07-21 | 16:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
28 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، الثلاثاء، عن إسقاط 123 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 123 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت
موسكو
".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكالوغا وكورسك وتولا وموسكو، وكذلك فوق إقليم كراسنودار وجمهورية
القرم
ومياه
البحر الأسود
.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عن إسقاط 11 قنبلة موجهة و7 صواريخ مجنحة من نوع "
فلامينغو
" و655 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
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