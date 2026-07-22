بعد 41 عاماً.. ترامب يطوي صفحة "TWA" ويأذن بعودة الرحلات الجوية إلى بيروت

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع برئيس الجمهورية في ، حيث كتب ترمب عبر منصة "تروث سوشال": "أوجه إدارتي للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى ، حتى يتمكن الأميركيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة".جذور الأزمة: رحلة TWA رقم 847ولا يمكن فهم أبعاد هذا القرار من دون العودة إلى صباح 14 حزيران 1985، حين أقلعت الرحلة رقم 847 التابعة لشركة "TWA" من باتجاه وعلى متنها 153 راكباً. وبعد دقائق من الإقلاع، استلّ مسلحان لبنانيان مسدسات وقنابل يدوية نجحا في تهريبها، واقتحما قمرة القيادة ليجبرا قائدها على تغيير المسار نحو مطار .وتحولت الرحلة إلى أزمة رهائن استمرت 17 يوماً، تنقلت خلالها الطائرة بين بيروت والجزائر وهبطت في العاصمة ثلاث مرات، في تجربة رعب عاشها الركاب، واقترنت وفق التحقيقات الأميركية باسم " ".جريمة هزتوخلال عملية الاختطاف، فتّش الخاطفون عن العسكريين الأميركيين، واقتادوا العنصر في البحرية الأميركية ستيثم إلى مقدمة الطائرة، حيث تعرّض للضرب المبرح مقيداً قبل إطلاق النار عليه وإلقاء جثمانه على مدرج مطار بيروت، في مشهد تحول إلى رمز لتلك الأزمة. ولاحقاً، وجّه القضاء الأميركي اتهامات لثلاثة لبنانيين هم: محمد ، حسن ، وعلي عطوة، وما زال اثنان منهم على لوائح المطلوبين الأميركيين حتى اليوم.طي الصفحة بعد 41 عاماًهذه الحادثة التاريخية صاغت نظرة للبنان لعقود، مانعةً أي رحلات جوية أميركية مباشرة طوال السنوات الماضية رغم تعاقب الإدارات الأميركية وتبدل المشهد. واليوم، يطوي ترامب بقراره السياسي هذه الصفحة الثقيلة، منهياً واحداً من أطول القيود المفروضة على لبنان.