بريطانيا توافق على استخدام قواعدها لشن ضربات على إيران

ووفق الشبكة، فقد وافق بيرنام على استمرار استخدام قواعد عسكرية بريطانية لشن ضربات تصنفها بأنها "دفاعية" ضد ، مواصلا بذلك السياسة التي اعتمدها سلفه .وذكرت تقارير إعلامية أن القرار يتيح للقوات الأميركية استخدام قواعد بريطانية في عمليات تستهدف قدرات إيرانية مرتبطة بإطلاق الصواريخ وتهديد المصالح والقوات الغربية في المنطقة، من دون اعتبار طرفا مباشرا في الحرب.وكان ستارمر قد ترأس، قبل مغادرته منصبه، اجتماعا لكبار الوزراء والمسؤولين لبحث سياسة لندن تجاه استئناف العمليات الأميركية ضد إيران، وسط تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاق الضربات المتبادلة.ولم يصدر مكتب برنام حتى الآن بيانا رسميا مفصلا بشأن القرار، الذي يأتي في وقت كثفت فيه عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية، ولوح الرئيس الأميركي بإمكانية استهداف منشآت نووية إيرانية ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي.