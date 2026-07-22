وزير الخارجية الأمريكي: نرغب في تسوية دبلوماسية مع إيران

وقال روبيو في تصريحات صحفية، ان "هناك نقص بالثقة مع النظام الإيراني ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين من توقيعها"، مشيرا الى ان " تستهدف الحركة التجارية في ممر مائي مهم وهناك دول تتأثر بذلك".وتابع، ان "نحن منفتحون على التفاوض مع إيران ومستمرون بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة"، لافتا الى ان " لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم".