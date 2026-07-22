ترامب: أي هجوم لإيران على سفينة سيقابل بتدمير جسر أو محطة طاقة

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، أن أي هجوم لإيران على سفينة سيقابل بتدمير أو محطة طاقة.



وتابع، أن "الرد سيكون بجوار أو داخلها". وقال في تصريح صحفي، إنه "سنرد هجوم يران على أي سفينة بقصف أو محطة كهرباء".وتابع، أن "الرد سيكون بجوار أو داخلها".