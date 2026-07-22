فرنسا.. موجة حر قياسية تقتل 5764 شخصا

وتعني الإحصاءات تسجيل زيادة في الوفيات هي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية عام 2003، وفق ما أعلنت للصحة العامة.ولوحظت هذه القفزة في معدّل الوفيات التي لا يمكن حتى الآن ربطها بشكل قاطع بموجة الحر، "لدى جميع الفئات العمرية انطلاقا من 15 عاما، مع زيادة ملحوظة انطلاقا من 45 عاما"، الأمر الذي تعتبره الوكالة الصحية الفرنسية "غير مسبوق".وساهمت أرقام الوفيات منذ بدء نشرها، في تأجيج المعركة السياسية، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بعدم الاستعداد.وبحسب الوكالة العامة، فقد أثرت موجة الحر "المُبكرة" و"طويلة الأمد" على جميع سكان البلاد تقريبا (98,5 في المئة)، حيث طالت 92 مقاطعة في "فترة مهمة لمزاولة الأنشطة المدرسية والمهنية".وثلثا الوفيات الإضافية تعود لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما وما فوق، الذين غالبا ما يدفعون الثمن أكثر من غيرهم بسبب ضعفهم وتدهور صحتهم.وشهدت في منتصف يوليو/تموز موجة حر ثالثة.وفي العام الماضي، سجّلت الأرقام النهائية الصادرة عن 5700 حالة وفاة تعزى إلى الحرارة الشديدة طوال صيف عام 2025.