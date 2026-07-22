تنبيه أمني من السفارة الأمريكية في الأردن

ليس لدى الرئيس ، ووزير الخارجية ، ووزارة الخارجية الأمريكية أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين. ونذكر المواطنين الأمريكيين بأن استهدفت بنى تحتية مدنية وحيوية في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات والمنشآت الدبلوماسية وغيرها من المواقع المدنية.ومنذ 2 مارس، لا تزال السفارة تعمل في ظل حالة المغادرة الإلزامية. ومن باب الحرص الشديد، ونظرا لاستمرار التوترات في المنطقة، تعيد في جدولة بعض المواعيد القنصلية الروتينية.وينبغي للمواطنين الأمريكيين مواصلة متابعة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات المحددة، واتباع التعليمات، بما في ذلك صفارات الإنذار وغيرها من التحذيرات. كما يرجى متابعة جميع تحذيرات السفر والإرشادات الصادرة عن السفارة.الإجراءات الواجب اتخاذها:يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في للاطلاع على إرشادات السلامة العامة، بما في ذلك شروحات حول صفارات الإنذار في الأردن.تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.تجنب جميع المناطق التي تشهد انتشارا كثيفا للشرطة.تابع وسائل الإعلام المحلية.اتبع تعليمات السلطات المحلية.تواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بك لمعرفة تفاصيل تغيير الرحلة إذا تأثرت رحلتك.توخ الحذر وابق يقظا في المواقع المرتبطة علنا بالولايات المتحدة.حافظ على مستوى منخفض من الظهور.سجل في برنامج التسجيل الذكي للمسافرين (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ويتيح التسجيل في برنامج STEP ربطك بالسفارة أو ، بحيث تتلقى أحدث التحديثات الأمنية. كما يسهل على السفارة أو القنصلية الأمريكية التواصل معك في حالات الطوارئ".كما نشرت السفارة الأمريكية أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني للمساعدة.