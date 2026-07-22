الولايات المتحدة تبلغ "إسرائيل" عزمها تصعيد هجماتها على إيران

وجاء في التقرير: " أبلغت بأنها تعتزم تصعيد هجماتها على ".وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: " ستنفذ خلال الأيام المقبلة غارات على إيران باستخدام قاذفات ثقيلة".وأوضحت الهيئة أنه "في عملية "زئير الأسد"، استخدمت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية انطلقت من وحلقت مباشرة لمهاجمة أهداف في إيران.وختم البيان: "يهدف التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى تمكين إسرائيل من الاستعداد لاحتمال رد إيران على التصعيد، وشن هجمات على إسرائيل، وهي خطوة من شأنها أن تُفضي إلى تجدد الهجمات الإسرائيلية في إيران".