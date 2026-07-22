الخارجية الأمريكية: اتفاق العراق وسوريا بشأن النفط أمر جيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "هدفنا هو سيادة وإسرائيل وسنواصل العمل لتحقيق ذلك"، مردفا "نركز بمحادثاتنا مع على أن تكون قادرة على العيش بسلام مع جيرانها".

وأضاف "نواصل العمل مع واتفاقها مع بشأن النفط أمر جيد".

ووقع العراق وسوريا، برعاية أمريكية، في تموز الحالي، مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط "كركوك– بانياس"، بهدف إحياء أبرز مشاريع الطاقة في المنطقة وفتح مسار جديد لصادرات النفط العراقية نحو البحر المتوسط بعيداً عن .