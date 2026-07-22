الحرس الثوري الإيراني يحذر من استهداف الجسور ومحطات الكهرباء

وقال قائد قوة الجوفضائية في الإيراني مجيد : "إذا تعرضت جسورنا ومحطات توليد الطاقة لدينا للاعتداء، فإن انقطاع الكهرباء عن حلفاء ومضيفي قتلة الأطفال أمر حتمي"، في إشارة إلى الوصف الذي تطلقه على .ويأتي ذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي ، الذي قال فيه "إذا استهدفت إيران أي سفينة، فسنضرب مقابل ذلك جسرا أو محطة كهرباء في إيران".