محكمة نيويورك تحدد موعد محاكمة مادورو وزوجته

وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس"، أن القاضي إلفين هيلرشتاين حدد موعد المحاكمة بناء على طلب الطرفين، حيث سيبدأ الدفاع في تقديم طلبات الطعن في لائحة الاتهام في بداية أيلول، وخلال جلسة استماع استمرت 15 دقيقة، لم ينطق أي من المتهمين بكلمة واحدة، وأعلن كلاهما براءتهما، في مواجهة عقوبة السجن المؤبد.

وبحسب وكالة ريا ، بدا الرئيس الفنزويلي السابق خلال جلسة المحكمة "نحيفا بعض الشيء" لكنه احتفظ بشواربه الشهيرة، وتصرف بثقة، وكان يشير أحيانا بإيماءات إلى المترجم، وظل هو وزوجته صامتين طوال الجلسة، ولم يسمح لهما بالتحدث مع محاميهما إلا بعد انتهائها.



وفي 3 كانون الثاني الماضي، شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وتم القبض على وزوجته ونقلهما إلى ، بتهمة التورط في ما وصفته بـ"إرهاب "، وأشارت مصادر إلى أن القبض على مادورو جاء بعد أن كان متواجدا في ، ولم تقدم واشنطن تفاصيل كاملة عن العملية، لكنها أكدت أنها تمت بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية المعارضة.



وتزعم التحقيقات الأولية إلى أن مادورو وزوجته متورطان في أنشطة تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، بمساعدة عصابة إجرامية مكسيكية كانت تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأمريكية إلى إعداد اتهامات جديدة ضدهما.