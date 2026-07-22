ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها غير مستعدة بعد

وقال في كلمة له، " تريد التوصل لاتفاق لكنني أقول إنها غير مستعدة بعد ولكنهم سيكونون مستعدين قريبا".

وأضاف "لا نريد السيطرة على لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين وإيران، بعدما أعلن ترامب في 8 تموز الحالي أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران، لم يعد ساريا، متهما باستهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز.