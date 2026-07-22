الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين

أعلنت حركة في (الحوثيون)، عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين.





وقال الناطق العسكري باسم ، "نفذنا عملية بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقبل أيام، أعلنت حركة "أنصار الله" في فرض "حظر على الملاحة البحرية للسفن "، ردا على ما وصفته بـ"الحصار الذي تفرضه المملكة على اليمن منذ أكثر من اثني عشر عاما".