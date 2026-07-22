الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية

أعلن ، الخميس، عن شن ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية.

وقالت ، "قواتنا تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من ".

وأضافت "المهمة ستستمر لزيادة إضعاف قدرة على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية".

وكانت انفجارات عدة دوت، مساء الأربعاء، في مدن جنوبي إيران، فيما أعلن مسؤول إيراني، عن استهداف صاروخ محطة كهرباء في محيط بوشهر للطاقة النووية.