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صاروخ يستهدف محطة كهرباء في محيط بوشهر الإيرانية
دوليات
2026-07-22 | 17:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
346 شوهد
أعلن مسؤول إيراني، الخميس، عن استهداف صاروخ محطة كهرباء في محيط بوشهر للطاقة النووية.
وقال محافظ بوشهر الإيرانية، "هجوم صاروخي أمريكي يستهدف نقطة وسط المحافظة".
وأضاف "صاروخ يستهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد".
وكانت انفجارات عدة دوت، مساء الأربعاء، في مدن جنوبي
إيران
.
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