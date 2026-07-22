واشنطن تحسم الجدل: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز

اعتبر ، اليوم الأربعاء، أن لا تسيطر على وسيبقى مفتوحا.

وقالت ، "مزاعم بحرية الإيراني بسيطرتها على مداخل ومخارج غير صحيحة".

وأضافت " لا تسيطر على مضيق هرمز وسيبقى مفتوحا رغم تهديد وهجمات الحرس الثوري"، مشيرة الى أن "السفن التجارية تستمر في استخدام مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي".

يشار الى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر بين وإيران، بعدما أعلن في 8 تموز الحالي أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران، لم يعد ساريا، متهما باستهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز.