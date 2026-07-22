الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الحب والسلام
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
خلال 2027.. توقعات بتسجيل حرارة قياسية بسبب النينيو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571166-639203496560653963.jpg
خلال 2027.. توقعات بتسجيل حرارة قياسية بسبب النينيو
دوليات
2026-07-22 | 17:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
100 شوهد
تتوقع عالمة المناخ الاسترالية أندريا تاشيتو، الباحثة في
مركز التميز
التابع لمجلس البحوث
الأسترالي
لأحوال الطقس في
القرن
الحالي، تسجيل درجة حرارة قياسية عام 2027 بسبب ظاهرة
النينيو
.
ووفقا لها، قد يؤدي الارتفاع الحاد في درجة حرارة سطح
المحيطات العالمية
، بالتزامن مع بلوغ ظاهرة
النينيو
المناخية ذروتها، إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في درجات الحرارة عام 2027.
وقالت: "تعد درجة حرارة سطح المحيطات العالمية حاليا مرتفعة للغاية، وكان شهر مايو 2026 الأكثر دفئا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات حرارة سطح المحيطات".
وأضافت أن ذروة ظاهرة النينيو تؤدي عادة إلى رفع متوسط درجة الحرارة العالمية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة في
شمال المحيط الأطلسي
الاستوائي والمحيط
الهندي
.
وقالت: "لذلك، لن يكون من المستغرب تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لدرجات الحرارة العام المقبل".
وتعد ظاهرة النينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتفع خلالها درجة حرارة مياه
المحيط الهادئ
الاستوائي إلى مستويات أعلى من المعدلات الطبيعية، ويؤدي هذا الاحترار إلى تغيير التفاعل بين المحيط والغلاف الجوي، ما يتسبب في سلسلة من الاضطرابات المناخية حول العالم، إذ يزداد خطر الجفاف في بعض المناطق، بينما تشهد مناطق أخرى هطول أمطار غزيرة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النينيو يغير المشهد المناخي.. أمطار واسعة بالشرق الأوسط وحرارة قياسية في أوروبا
08:27 | 2026-06-08
أيام ساخنة بانتظار العراقيين.. الحرارة تقترب من مستويات قياسية خلال الأيام المقبلة
03:33 | 2026-06-10
حرارة مرتفعة لا تصل الى الـ50 خلال الاسبوع الحالي
02:47 | 2026-07-20
العراق على موعد مع أجواء أكثر حرارة خلال الأسبوع الحالي
02:43 | 2026-05-31
حرارة
العالم
شمال المحيط الأطلسي
المحيطات العالمية
المحيط الأطلسي
المحيط الهادئ
المحيط الهندي
مركز التميز
مجلس البحوث
شمال المحيط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض كبير في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
31.42%
03:44 | 2026-07-21
انخفاض كبير في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:44 | 2026-07-21
تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
31.07%
09:56 | 2026-07-21
تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:56 | 2026-07-21
إليكم المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
21.2%
07:28 | 2026-07-21
إليكم المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
07:28 | 2026-07-21
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
16.31%
04:03 | 2026-07-22
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد
04:03 | 2026-07-22
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-22
Live Talk
الكوميديا مرآة تعكس تفاصيل الحياة اليومية للشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-22
Live Talk
الكوميديا مرآة تعكس تفاصيل الحياة اليومية للشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-22
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-22
Live Talk
الكوميديا مرآة تعكس تفاصيل الحياة اليومية للشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-22
Live Talk
الكوميديا مرآة تعكس تفاصيل الحياة اليومية للشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-22
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
اخترنا لك
الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية
18:23 | 2026-07-22
صاروخ يستهدف محطة كهرباء في محيط بوشهر الإيرانية
17:57 | 2026-07-22
الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين
17:35 | 2026-07-22
دوي انفجارات عدة جنوبي إيران
16:56 | 2026-07-22
الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية للتعاون النووي
16:36 | 2026-07-22
واشنطن تحسم الجدل: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز
16:32 | 2026-07-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.